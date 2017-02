Il ciclone delle recenti elezioni statunitensi e delle polemiche legate all’elezione della controversa figura di Donald Trump non conosce sosta. Pure le CocoRosie hanno deciso di dire la loro a riguardo.

Il duo composto dalle sorelle Bianca e Sierra Casady, nel bel mezzo delle registrazioni del prossimo album, hanno da poco messo in rete l’inedito Smoke ´em Out.

Il brano con ai cori ANOHNI è una canzone di protesta che rivendica la partecipazione attiva delle donne nella politica astelle e strisce. Buon ascolto.

www.cocorosiemusic.com

www.facebook.com/LaRealCocoRosie