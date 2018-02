Si chiama “The Blue Sleep” il nuovo album in studio di Blaine Leslie Reininger, compositore nato in Colorado, ora di stanza ad Atene (la copertina di “Vapour Trails” ricorda qualcosa?) e membro fondatore dei seminali Tuxedomoon insieme a Steven Brown e il recentemente scomparso Peter “Principle” Dachert.

Il nuovo lavoro è stato scritto e registrato da Blaine nel 2017 nella sua città adottiva, con la collaborazione del produttore Coti K.; contiene dieci brani combinati tra classici wave-oriented a tracce strumentali, sperimentali o d’atmosfera, tre delle quali (‘Lost Ballroom’, ‘Jacob’s Ladder’ e ‘Odi et Amo’) sono stati scritti per “Caligula“, una produzione teatrale tratta dalla celebre opera di Albert Camus.

Il nuovo LP sarà prodotto attraverso la storica label indipendente belga Les Disques du Crepuscule con release date stabilita per il 28 di marzo. In rete il primo audio-teaser con la title-track del lavoro in uscita…enjoy…



www.lesdisquesducrepuscule.com

Autore: Luigi Ferrara

Blaine L. Reininger – “The Blue Sleep” – Tracklist

1. Public Transformation

2. The Blue Sleep

3. Lost Ballroom

4. We’re Tearing Out

5. Dry Food

6. Camminando Qui

7. Jacob’s Ladder

8. The Dull Sea

9. Molecular Landscape

10. Odi et Amo