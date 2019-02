Take 2 nuovo EP di Charlotte Gainsbourg, pubblicato il 14 dicembre, segue l’album The Rest pubblicato nel 2017. Solo cinque brani, tre inediti e due live per fare un salto nel passato dritto agli anni 80′, da cui sembra provenire questo album, per sonorità, voce e testi.

Un “clavicembalo psichedelico”introduce l’album. Preludio e ritmo, rimandano molto all’ elettronica francese dei Daft Punk, con tutti tratti del french hype, ricorrenti nell’intero album. Potenti bassi contrapposti alle note acute di tastiera e alla voce affascinante di Charlotte Gainsbourg che ricorda, per molti versi quella di Blondie.

Stile interamente anni 80’, ma con suoni leggermente più sofisticati, ecco il synth-pop di Such A Remarkable Day.

Bombs away brano robotico, denso di sound vintage, fa da preludio a quella che sarà l’atmosfera dell’ultimo brano.

Lost Lenore archi di orchestra e una campana, annunciano una melodia più “pomposa” e austera, ritmi più lenti, trame più acquose e scure. L’ ispirazione tende al progressive. Primo brano non del tutto in inglese dell’album, atmosfera sognante e misteriosa, si distacca completamente dalla disco, continuando a sfruttare tutti i synth e le “frivolezze elettroniche” per caratterizzare il brano, che termina con un suono sfumato.

Gli ultimi due brani sono due live in cui la voce di Charlotte è più chiara, evidente e cristallina in tutta la sua sofisticata leggerezza. Forse è questa la vera particolarità dell’album che non brilla di innovazione, ma di equilibrio ed estetica.

Runaway, di Kanye West è reinterpretato in maniera più moderna, semplice e rarefatta.

Con Deadly Valentine c’è di nuovo un cambio di atmosfera, stavolta più gotica. Siamo negli anni ottanta nella Francia di Desireless e della sua Voyage,voyage, ma il retrogusto è più incisivo e cattivo.

Ci vuole un abito adatto e colorato per ascoltare questo album, rigorosamente disco e serale. Un autentico revival per i nostri tempi: atmosfere già vissute riproposte con la voce suadente e appena sussurrata, tanto affascinante quanto la sua figura poliedrica. Album da “ritorno al futuro” per coloro che hanno vissuto gli ottanta e per coloro che ne vogliono conoscere le vere atmosfere ma in qualità d’ascolto superiore al 45 giri.

autrice: Noemi Fico