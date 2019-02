‘Stuffed …’ è il terzo album degli Cherry Glazerr, ormai una conferma dell’agguerrita scena indie-rock di Los Angeles, e il seguito del fortunato ‘Apocalistick’ uscito nel 2017 sempre per Secretly Canadian.

Proprio sull’onda del successo del precedente album gli Cherry Glazerr hanno aperto show e tour per Flaming Lips, The Breeders, Foster the People, Slowdive e Portugal the Man, arrivando a suonare ovunque negli states e nel vecchio continente.

Clementine Creevy, leader della band, è un’icona della sua generazione a cui Vice America ha dedicato il servizio ‘Clementine Creevy: The Millenial Punk Feminist Icon’ (https://vimeo.com/192406686), oltre ad essere stata scelta da Hedi Slimane per un’importante campagna di Yves Saint Laurent e collaborato con i Death Grips per il brano ‘Giving Bad People Good Ideas’ (https://www.youtube.com/watch?v=uvxkEvM81tU).

Tracklist:

01 “Ohio”

02 “Daddi”

03 “Wasted Nun”

04 “That’s Not My Real Life” (Feat. Delicate Steve)

05 “Self Explained”

06 “Isolation”

07 “Juicy Socks”

08 “Pieces”

09 “Stupid Fish”

10 “Distressor”

fonte: com. stampa