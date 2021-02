Jarv Is… – Beyond The Pale (Rough Trade Records)

Se avete voglia di farvi ipnotizzare da quell’atmosfera british elegante, sarcastica, amabilmente snob, profondamente glam innamoratevi pure dell’ultimo album di Jarvis Cocker.

L’ex leader dei Pulp mai come ora è stato così simile al ​ White Duke​​, eh no, non sto bestemmiando. Sottoponete al test le vostre stesse orecchie, annuirete convinti, garantito.

Lo stile tutto britannico arricchito da cori, archi e synth all’occorrenza, la sinuosità dei suoni, la voce calda, i dettagli sonori e visivi rendono Beyond the Pale non ordinario. E’ una combinazione di elementi di profonda ispirazione, registrati in performance dal vivo, ri-editate e unite in questa raccolta unica.

La creatività è di base per quest’album, il progetto Jarv..Is era nato inizialmente come band di supporto, senza alcuna pretesa di incidere ma soltanto di performare in live, idea poi cambiata grazie a ​Geoff Barrow dei Portishead.

La composizione è complessa, di grande qualità​. Imperdibile è House Music All Night Long, come brano e come video, puramente ipnotica dove le riconoscibilissime movenze eleganti del leader dei Pulp sono proiettate su uno sfondo psichedelico e cangiante.

Molto sofisticata è la stessa House Music All Night Long, Children of the Echo e Am I Missing Something? A tratti l’album è surreale come in Sometimes I Am Pharoah o Save The Whale, per poi immergersi in atmosfere soft jazz con Swanky Modes che porta con sé luci soffuse e un delicato piano.

L’album si presenta complesso e ha un carattere prismatico. Nessuna banalità, nessuna opulenza, eleganza dalla linea sinuosa e semplice e pura arte.

https://www.facebook.com/Jarvis-Cocker-24870385942/

https://www.jarviscocker.net/

autrice: Noemi Fico