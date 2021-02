Il producer hip-hop francese, vero nome Jean-Christophe Le Saoût, ha da poco pubblicato il suo sesto album The Shadow of Their Suns tramite la label Lab’Oratoire.

Prodotto, composto e arrangiato dallo stesso Wax Tailor, il disco (che potete ascoltare più in basso) vede la partecipazione, tra gli altri, di Del the Funky Homosapien (Gorillaz, Hieroglyphics), Mr LIF (Thievery Corporation, Def Jux), Yugen Blakrok (Kendrick Lamar, Vince Staples), Adeline (Cee LoGreen, Afropunk), Boog Brown (Detroit femcee), oltre a contenere la voce campionata del defunto Gil Scott-Heron così come vari spezzoni audio tratti da film.

Di recente è stato estratto il singolo Just A Candle con alla voce Mark Lanegan. Ad accompagnarlo il bel video del brano, diretto da Berkay Turk, che trovate al link sottostante. Buona visione.

La tracklist:

1 Fear Of A Blind Planet

2 Never Forget

3 Just A Candle (ft. Mark Lanegan)

4 Everybody (ft. Del The Funky Homosapien & Mr Lif)

5 On The Air

6 Misery (ft. Rosemary Standley)

7 Shining Underdog (ft. Boog Brown)

8 Déjà vu (ft. Adeline)

9 Keep It Movin (ft. D Smoke)

10 Like This

11 Paint It Black (ft. Gil Scott-Heron)

12 Dusk To Dusk (ft. Yugen Blakrok)

13 The Light

https://www.waxtailor.com/

https://www.facebook.com/thewaxtailor/