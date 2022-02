Jawbreaker, un tour per celebrare i 25 anni dell’album Dear You.

I Jawbreaker hanno annunciato un tour per commemorare il 25mo anniversario del loro ultimo album pubblicato nel 1995. Dear You fu pubblicato nel 1995 dalla DGC Records ma poco dopo la band si sciolse per riunirsi dopo decenni nel 2017, suonando il loro primo spettacolo in 21 anni prima in California e per pi esibirsi al più grande Riot Fest americano. Nel 2018, il leader della band Blake Schwarzenbach ha detto che i Jawbreaker stavano lavorando su nuovo materiale, ma la band non ha più dato ulteriori aggiornamenti su quando uscirà.

Il gruppo quindi trona ad esibirsi dal vivo e lo farà in compagnia di Built to Spill, the Descendents, Jawbox, Face to Face, Best Coast, Team Dresch e Linda Lindas e toccherà le seguenti città: Seattle, Portland, San Francisco a marzo mentre in aprile Los Angeles, Denver, Chicago e New York.

https://www.jawbreakerband.com/

https://www.facebook.com/jawbreaker

https://www.instagram.com/jawbreakerband/