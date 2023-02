The Brian Jonestown Massacre, ascolta i brani che anticipano il ventesimo album.

Anticipato dalla titletrack ‘The Future is Your Past’ (unreleased song messa in rete già due anni fa) e dal singolo ‘Fudge’ - entrambe potete ascoltare di seguito – esce il 10 Febbraio per A Recordings il ventesimo album del gruppo The Brian Jonestown Massacre.

Attivi da oltre vent’anni i Brian Jonestown Massacre (chiaro richiamo a Brian Jones dei Rolling Stones e al suicidio di massa di Jonestown del 1978) sono una band della scena psichedelica contemporanea. Nati nel 1990 a San Francisco per mano di Anton Newcome, autentico guru indie-rock, che con i il gruppo ha pubblicato anche innumerevoli EP, singoli e b-sides.

Nell’ultima formazione dei Brian Jonestown sono presenti tra gli altri Adalsteinsson alla chitarra e Uri Rennert alla batteria, ormai parte integrante della formazione psych rock californiana.

The Future is Your Past” tracklist:

1. Do Rainbows Have Ends

2. Nothing Can Stop The Sound

3. The Light Is About To Change

4. Fudge

5. Cross Eyed Gods

6. As The Carousel Swings

7. The Mother Of All Fuckers

8. All The Feels

9. Your Mind Is My Café

10. Stuck To Yous

https://thebrianjonestownmassacre.com/

https://www.facebook.com/A-Recordings-Ltd-339521036084592/