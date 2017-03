L’ex Pavement Scott Kannberg (Preston School of Industry) ha rimesso in piedi il suo progetto Spiral Stairs. A otto anni di distanza dal disco di debutto The Real Feel, il nostro è pronto a pubblicarne il seguito sotto tale sigla.

L’album, su cui figurano i contributi, fra gli altri, di Matt Berninger (The National), Kevin Drew (Broken Social Scene) e Jason Lytle (Grandaddy), si chiamerà Doris and the Duggers e verrà distribuito a partire dal 24 Marzo dalla Domino Records.

In circolazione c’è già il video del singolo apripista Dance (Cry Wolf). Buona visione.

La tracklist:

1. Dance (Cry Wolf)

2. Emoshuns

3. Dundee Man

4. AWM

5. No Comparison

6. The Unconditional

7. Trams (Stole My Love)

8. Exiled Tonight

9. Angel Eyes

10. Doris and The Daggers

http://www.spiralstairsofficial.com/

https://www.facebook.com/spiralstairsofficial/