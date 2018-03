Dei Pavement ancora si ignora quanto possano esser considerati in attività dopo la sporadica reunion di qualche anno fa, sebbene uno dei loro componenti, Scott Kannberg, abbia paventato l’ipotesi che nel 2019, in occasione del trentennale del gruppo, ci potrebbero essere importanti decisioni a riguardo.

Venendo ai giorni nostri chi, sicuramente, non è rimasto con le mani in mano è Stephen Malkmus. Il leader della band americana ha rimesso in piedi il suo nuovo gruppo d’accompagnamento, The Jicks, coi quali ha inciso un singolo inedito, Middle America, che è in ascolto al link sottostante.

Al momento è difficile capire se si tratti di un esperimento isolato o di un primo assaggio da un prossimo album. Ad ogni modo, da Giugno saranno in tour in Nord-America e, a detta del comunicato stampa di accompagnamento, in quel periodo Stephen Malkmus & the Jicks avrebbero altre novità in serbo. Staremo a vedere…

