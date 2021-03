Il post-punk inglese negli ultimi tempi ha mutato la sua geografia passando da quello che in origine era un movimento periferico o legato a città quali Manchester e Liverpool a un fenomeno centralizzato: Londra insieme a Brighton da qualche tempo sono diventate le nuove capitali della nuova ondata post-punk che sta rivivendo una “ennesima riscoperta” e che di conseguenza porta alla nascita di tante band derivative. Tra i vari segnali concreti vi è l’annuncio del disco di esordio dei Dry Cleaning su 4AD.

La band proviene da South London ed è formata da Nick Buxton alla batteria, Tom Dowse alla chitarra, Lewis Maynard al basso e la voce di Florence Shaw, il nuovo disco sarà intitolato “New Long Leg” e segue i fortunati EP “Sweet Princess” e “Boundary Road Snacks and Drinks” pubblicati rispettivamente ad agosto e ottobre del 2019, molto graditi al pubblico e critica e che in definitiva hanno lanciato il collettivo.

Il full-lenght è intitolato “New Long Leg”, contiene dieci tracce registrate in Galles nell’ormai celebre Rockfield Studio e affidate alla produzione dell’esperto John Parish e sarà disponibile a partire dal prossimo 2 aprile in versione LP, CD, cassetta e edizione limitata in vinile colorato.

In rete è possibile ascoltare il singolo ‘Strong Feelings’ con il video diretto dal chitarrista Dowse in cooperazione col glitch artist del Massachusetts, Sabato Visconti.

www.4ad.com

Autore: Luigi Ferrara

Dry Cleaning – “New Long Leg” – Tracklist

1. Scratchcard Lanyard

2. Unsmart Lady

3. Strong Feelings

4. Leafy

5. Her Hippo

6. New Long Leg

7. John Wick

8. More Big Birds

9. ALC

10. Every Day Carry