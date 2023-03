Il Wedding Kollektiv & Female Friends Play SOUP (Neonaster Mutipedia dept. 04)

Il Wedding Kollectiv è un gruppo formato da musicisti provenienti da Torino, Roma e Berlino. Il collettivo è nato da un’idea di Alessandro Denni in qualità di produttore autore e arrangiatore. Alessandro è stato protagonista nei Gronge e nella formazione ci sono altri due musicisti che hanno fatto parte della storica band romana, vale a dire Tiziano Lo Conte, che ne era la voce, e Inke Kuyli, che vi ha fatto parte per anni.

Il disco in questione non è nuovo, nel senso che il WK ha deciso di affidare a cinque cantanti/musiciste/dj di riprendere i brani di “Brodo” e di rielaborarle a loro modo. L’elettronica domina queste rivisitazioni per cui la dj e compositrice Eva Geist rende pulsante e piena di beat “Lastronomo”, mentre la violoncellista Munsha, con la collaborazione di Francesco Galdieri, miscela elettronica e alt-pop per fornire la sua versione personale di “Ciò che resta del fuoco”. Sadi rende intrigante e seduttiva “A proposito del tuo candore”, che progredendo approda a un ragamuffin elettronico e crea degli intrecci ritmici e melodici per la versione strumentale di “A proposito del tuo candore“. “Ipersfera relazionale” è affidata a Foria, che ne fa un remix pulsante e azzeccato. Gli altri due brani, “Sabato 16 giugno” e “Piccola suite per lavare i pavimenti” sono rielaborati dallo stesso WK.

https://www.instagram.com/il_wedding_kollektiv/

https://www.facebook.com/IlWeddingKollektiv

autore: Vittorio Lannutti