Xiu Xiu “Pahrump”, secondo video tratto da “Ignore Grief”.

Gli Xiu Xiu pubblicano il singolo “Pahrump” tratto da Ignore Grief, in uscita il 3 marzo 2023 su Polyvinyl.

All’attuale formazione della band, composta dagli storici membri Jamie Stewart e Angela Seo, si aggiunge David Kendrick (Sparks, Devo, Gleaming Spires), amico e collaboratore della band.

Jamie Stewart racconta: “Pahrump è un brano dissonante per ensemble di archi con l’aggiunta dei sassofoni in stile “armolodico” di Patrick Shiroishi. Descrive in dettaglio il disastro evitabile che ha coinvolto una persona che ha scelto la strada della cocaina e dell’alcol a discapito dei suoi figli. Una persona che amo molto, che vive e probabilmente morirà presto in quella città da incubo che è Pahrump, in Nevada.

L’uscita di “Pahrump” è accompagnata da un video neon-noir diretto da Angela Seo della band, che cattura perfettamente il terrore e il caos che derivano dai futili tentativi di sfuggire ai sentimenti di vergogna e alle conseguenze dell’abbandono. Seo dice: “Ho guardato molti vecchi western e film di fantasmi. In entrambi, c’è spesso un senso generale di rimpianto, vendetta, una resa dei conti che deve ancora venire. Non puoi mai semplicemente scappare.”

