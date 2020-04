Van der Graaf Generator rinviato il tour italiano e si aggiunge una tappa.

Dopo aver comunicato lo spostamento del tour a dopo l’estate nel rispetto dei provvedimenti di contenimento del virus COVID-19, i Van der Graaf Generator annunciano una nuova data italiana che va ad aggiungersi alle sei già annunciate.

www.vandergraafgenerator.co.uk

Il calendario

Venerdì 4 Settembre 2020

Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli – via Pietro de Coubertin, 30

Platea: € 40,00 + prev.

Galleria: € 30,00 + prev.

Sabato 5 Settembre 2020

Veruno (NO), 2Days Prog +1 – piazza Roma

Ingresso gratuito

Domenica 6 Settembre 2020

Genova, Politeama Genovese – via Nicolò Bacigalupo, 2

Biglietti disponibili su Ticketone

1° settore: € 42,00 + prev.

2° settore: € 36,00 + prev.

3° settore: € 29,00 + prev.

Giovedì 8 Ottobre 2020

Bologna, Teatro Celebrazioni – via Saragozza, 234

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket

1° platea: € 40,00 + prev.

2° platea: € 35,00 + prev.

Balconata e palchi: € 30,00 + prev.

Venerdì 9 Ottobre 2020

Padova, Gran Teatro Geox – via Tassinari, 1

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Fastickets

Prima Platea: € 40,00 + prev.

Seconda Platea: € 35,00 + prev.

Tribuna Gold: € 30,00 + prev.

Sabato 10 Ottobre 2020

Brescia, Gran Teatro Morato – via S. Zeno, 168

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Fastickets

Prima poltrona: € 40,00 + prev.

Seconda poltrona: € 35,00 + prev.

Tribune: € 30,00 + prev.

Domenica 11 Ottobre 2020

Milano, Auditorium – largo Gustav Mahler

Biglietti disponibili su Ticketone

Platea A: € 42,00 + prev.

Platea B: € 36,00 + prev.

Galleria e palchi: € 30,00 + prev.