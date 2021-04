Sun Ra: la Strut Records ristampa “Lanquidity” in doppio Cd e quattro Lp.

Nel 1978 la piccola etichetta Philly Jazz pubblicò “Lanquidity” il cinquantesimo studio album del jazzista e compositore mericano Le Sony’r Ra (vero nome Herman Poole Blount) meglio conosciuto come Sun Ra.

Il 14 Maggio invece è la tedesca Strut Records a ristampare quel capolavoro annunciando una ristampa che vedrà la luce in formato 2CD in digipack con un booklet di 16 pagine e 4LP in silver box in vinile colorati e booklet da 12 pagine.

Questa nuova edizione contiene, oltre ai brani in versione originale, anche i mix alternativi di Bob Blank, originariamente pubblicati in tiratura limitata in occasione di un concerto del 1978 tenuto dall’Arkestra al Georgia Tech.

https://www.sunra.com/

http://www.sunraarkestra.com/

https://sunramusic.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/SunRaMusic/

Lanquidity by Sun Ra & His Arkestra

4 LP Tracklist

A1 Lanquidity (8.19)

B1 Where Pathways Meet (6.30)

B2 That’s How I Feel (8:03)

C1 Twin Stars Of Thence (9:55)

D1 There Are Other Worlds (They Have Not Told You Of)

E1 Lanquidity (Alternate version) (8.17)

E2 Where Pathways Meet (Alternate version) (6.27)

F1 That’s How I Feel (Alternate version) (12.06) (10.58)

G1 Twin Stars Of Thence (Alternate version) (9.49)

H1 There Are Other Worlds (They Have Not Told You Of) (Alternate version) (10.54)

Tracklist CD 1

1. Lanquidity (8.19)

2. Where Pathways Meet (6.30)

3. That’s How I Feel (8:03)

4. Twin Stars Of Thence (9:55)

5. There Are Other Worlds (They Have Not Told You Of) (10.58

Tracklist CD 2

1. Lanquidity (Alternate version) (8.17)

2. Where Pathways Meet (Alternate version) (6.27)

3. That’s How I Feel (Alternate version) (12.06)

4. Twin Stars Of Thence (Alternate version) (9.49)

5. There Are Other Worlds (They Have Not Told You Of) (Alternate version) (10.54)