Il celebre album live di Stomu Yamash’ta “Sunrise From West Sea” sarà ristampato per la prima volta in assoluto.

Il disco fu pubblicato in origine nel 1971, registrato durante una esibizione alla Yamaha Hall di Tokyo il 18 aprile di quell’anno, un concerto che durò una notte intera e davanti ad un pubblico selezionato di sole persone invitate tra amici e musicisti.

Ad Affiancare Yamash’ta sul palco c’erano altri personaggi leggendari come Takehisa Kosugi dei Taj Mahal Travellers al violino, Masahiko Satoh alle tastiere e Hideakira Sakurai allo shamisen elettrico.

L’esecuzione inizia con il caratteristico violino elettrico di Kosugi estendendosi poi in un soundscape profondo e spirituale dove i quattro musicisti dialogano e improvvisano liberamente mescolando elettronica, percussioni, organo elettrico e shamizen senza mai entrare in conflitto. L’interazione alterna meditazioni orientali e parti più ritmate, edificate sulle straordinarie percussioni di Yamash’ta”.

La performance è stata naturalmente modificata per esigenze discografiche per essere adattata nei due lati del vinile. La ristampa in questione è stata rimasterizzata dai nastri originali così come l’artwork riproposto che però vede all’interno della confezione delle illustrazioni di OBI e un inserto di due pagine curato dal giornalista Paul Bowler.

Il disco vedrà la luce il prossimo 22 aprile grazie all’impegno dell’etichetta francese WEWANTSOUNDS, specializzata in riedizioni.

www.wewantsounds.com

Autore: Luigi Ferrara

Tracklist:

1. Sunrise From West Sea Part 1

2. Sunrise From West Sea Part 2