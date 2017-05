Da tanti anni, ormai, il legame tra l’artista americana e l’Italia è assai forte. Ne è ulteriore conferma la laurea ad honorem che il 3 Maggio le verrà consegnata in quel di Parma, seguita da un reading all’Auditorium Paganini previsto alle ore 17.00.

Sempre nella città emiliana, da qualche giorno è presente, in esclusiva, la sua mostra fotografica Higher Learning che sarà aperta sino al 16 Luglio.

Successivamente Patti Smith intraprenderà un tour nello stivale, denominato Patti Smith – Grateful (come l’omonima canzone che trovate più in basso, appartenente al disco Gung Ho del 2000). Queste le date:

4 Maggio Teatro Regio, Parma

6 Maggio Auditorium Rai Arturo Toscanini, Torino

7 Maggio Teatro Ariston, Sanremo

8 Maggio Teatro Filarmonico, Verona

10 Maggio Teatro Ponchielli, Cremona

12 Maggio Teatro Manzoni, Bologna

13 Maggio Auditorium Parco Della Musica, Roma

www. pattismith.net

www.facebook.com/PattiSmithAuthor