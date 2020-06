Maximilian D – s/t (Autoprodotto)

Massimiliano Muoio, ex front man dei punk cosentini N.I.A Punx approdati su lidi del country di Johnny Cash; ha deciso di prendersi una pausa e di pubblicare questo disco per conto suo. Si tratta di un lavoro nel quale omaggia la tradizione, in altre parole un lavoro in stile Americana. Le chitarre si alternano e si sovrappongono tra atmosfere da frontiera e profondi country o blues che restano indelebili nei cuori di chi ha pasteggiato per una vita queste sonorità.

L’artista calabrese è molto abile nel destreggiarsi tra il blues di “Got my mojo working”, reso un quasi surf e le scarnificazioni di “The place where my friends have gone”. Esaltanti poi l’incrocio tra John Lee Hooker e Howlin Wolf di “Circles of smoke” e il folk-blues di “I saw the devil”. Il lavoro è aperto e chiuso dal surf morbido di “Casa Tijuana”, giusto per delineare i confini del disco e di ciò che contiene.

https://www.facebook.com/MaximilianD3/

autore: Vittorio Lannutti