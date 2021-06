Nuovo album in autunno per l’esploratore sonoro Matthew Herbert.

Dopo la ristampa in vinile dei classici “Around The House” (1998) e “Bodily Functions” (2001), Matthew Herbert ha annunciato il terzo capitolo della sua serie house domestica in uscita per il prossimo autunno.

Il nuovo lavoro è infatti nato nell’intimità casalinga e registrato durante le settimane nel lockdown dello scorso anno nel Regno Unito. Successivamente l’autore inglese ha privilegiato le collaborazioni e nelle tracce che compongono la release figurano otto cantanti e sei musicisti: Verushka Grebenar-George, Siân Roseanna, Allie Armstrong, Bianca Rose, Melissa Uye-Parker, Daisy Godfrey, Yakoto Kieck e Joy Morgan tra le voci femminili e Nick Ramm, Tom Herbert, Tom Skinner, Finn Peters, Cevanne Horrocks-Hopayian e Leo Taylor tra gli strumentisti, tutti registrati in maniera autonoma e isolati gli uni dagli altri.

Il nuovo full-lenght è intitolato “Musca”, Herbert ha dichiarato in merito:- “Like presumably many other albums made during the last year, “Musca” reflects on navigating the challenges and joys of our most intimate relationships whilst the world is in turmoil. Not just with Covid, but with the rise in state and political violence, facebook-friendly fascism, white supremacy and a climate in crisis”.

Lo scorso 19 marzo è stato trasmesso in anteprima il documentario sul compositore britannico intitolato “A Symphony of Noise“, diretto dal regista Enrique Sánchez Lansch, definito “un film sull’ascolto”.

“Musca” sarà edito attraverso la label di sua proprietà la Accidental Records, con data di rilascio stabilita per il prossimo 22 ottobre.

In rete è stata pubblicata come anteprima la traccia ‘The Way’ con la voce della cantante tedesco-ghanese Y’akoto.

Autore: Luigi Ferrara

Matthew Herbert – “Musca” – Tracklist

01. Unrestorable

02. Hypnotized

03. Be Young

04. Slip

05. Let Me Sleep

06. Tell Me A Secret

07. The Impossible

08. Gold Dust

09. Chain Reaction

10. The Way

11. Fantasy

12. The Horror

13. Two Doors