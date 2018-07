La longeva punk-rock band losangelina ha sempre avuto uno stile musicale riconoscibile che è andato avanti di pari passo con un costante impegno sociale nei testi.

Un binomio che è alla base pure del nuovo singolo The Kids Are Alt-Right, reso disponibile tramite un video, diretto da Antoni Sendra aka PODENCO, in visione al link sottostante.

Nei mesi scorsi i Bad Religion avevano postato a più riprese immagini dei lavori del gruppo riguardanti il prossimo album ed ora l’uscita di questo brano non fa che confermare quanto il successore di True North (2013) sia ormai alle porte…

