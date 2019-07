Korn, nuovo album in arrivo. Ascolta “You’ll Never Find Me”.

I Korn hanno annunciato “The Nothing” pubblicando il singolo You’ll Never Find Me. La band californiana capitanata Jonathan Davis rilascerà il tredicesimo studio-album, l’ultimo lavoro The Serenity of Suffering risale al 2016, il 13 settembre via Roadrunner Records/Elektra.

