Comunicate date e programma del More Ohr Less 2021.

Il festival organizzato da Hans Joachim Roedelius con il supporto della sua famiglia e una cerchia ristretta di amici e fedeli collaboratori che da anni seguono il mitico fondatore di Cluster e Harmonia, raggiunge quest’anno la maggiore età.

La rassegna si terrà nel piccolo centro di Baden, nei pressi di Vienna, come ormai già da qualche anno a questa parte, dopo che sono state abbandonate le rive dell’affascinante lago di Lunz Am See.

Il festival si divide in più postazioni della cittadina della bassa Austria come il Rosarium, la Bellevueplatz del Kurpark, la chiesa di Santo Stefano, il Theater am Steg.

Come ogni anno la kermesse verrà dotata di un tema centrale, ovvero di una riflessione, che per questa edizione sarà il “Gleitflug”, tradotto come “aliante” oppure come “volo libero” o “volo librato”, in quanto si dovrebbe cercare di scrutare dall’alto, per così dire, gli eventi culturali attuali nel mondo e sollecitare lo scenario culturale un po’ in affanno a causa dell’evento pandemico nella speranza di poter raccogliere semi da offrire alle comunità di persone, in questi tempi estremamente problematici, per affrontare queste nuove sfide che si sono presentate e cercare eventualmente di cambiare in meglio le condizioni sociali.

La manifestazione comincerà il giorno 8 luglio per poi concludersi il 10 e vede la partecipazione di tutto lo zoccolo duro, ovvero tutti coloro che ormai sono ospiti fissi da anni: Albin Paulus, Anna von Hausswolff, Carl-Michael von Hausswolff, Christoph H. Mueller, Eduardo Makaroff, Frank Schablewski, Hans-Joachim Roedelius, Harald Blüchel, Jacques Gassmann, Lada Bauer-Ivanova, Nadja Schmidt, Rosa Roedelius, Tim Story, Christopher Chaplin.

*** PROGRAMMA ***

GIOVEDI 8 LUGLIO

- Rosarium -

- Frank SCHABLEWSKI

- Lada BAUER-IVANOVA

- Hans-Joachim ROEDELIUS/Tim STORY

- Harald BLÜCHEL

- Chandra SHUKLA

VENERDI 9 LUGLIO

- Kurpark – Bellevueplatz -

- Hans-Joachim ROEDELIUS / More Ohr Less Orchester

- Helmuth DAVID

- Albin Paulus

- Chiesa di Santo Stefano -

- Nadja SCHMIDT

- Anna von HAUSSWOLFF / Carl Michael von HAUSSWOLFF / Gianluca Grasselli / Hans-Joachim ROEDELIUS

- Michel CAPEK

- Hans-Joachim ROEDELIUS / Christine Martha Roedelius

SABATO 10 LUGLIO

- Theater am Steg -

- Christoph H. MÜLLER / Eduardo Makaroff / Ian Kornfeld (visuals)

- Christopher CHAPLIN / Carl Michael von HAUSSWOLFF

- Rosa ROEDELIUS / Claus RIEDL



