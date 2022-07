Santigold: quarto album in arrivo ricco di collaborazioni. Ascolta i due singoli.

Sono le label Little Jerk e Secretly Distribution a pubblicare il clamoroso ritorno discografica di Santi White meglio conosciuta come SANTIGOLD. Il 9 settembre esce ‘Sprituals’ l’inedito lavoro della cantante nata a Philadelphia, con un passato nel circuito punk rock locale, che è un richiamo alla musica sacra per pregare e innalzare lo spirito.

Il quarto album in studio è anticipato da due singoli: ‘High Priestess’ e ‘Ain’t Ready’ che potete ascoltare qui sotto.

Per il suo ritorno discografica, dopo sei anni di silenzio, ha collaborato con una lista di artisti e produttori di grande talento che comprende l’ex Vampire Weekend Rostam, Boys Noize, Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs, Illangelo e Ryan Olson.

Le registrazioni si sono svolte a Brooklyn, in casa, durante il lockdown del 2020: “All’improvviso ero lì con tre bambini piccoli che non andavano a scuola – due gemelli di appena 2 anni e un bambino di 6 anni – stavo cucinando, pulendo, facendo il bucato e cambiando i pannolini dalla mattina alla sera , con tre bambini piccoli che entrano ed escono dal mio letto per tutta la notte – racconta Santi. “Stavo perdendo i contatti con l’artista che è in me. Registrare questo album è stato un modo per tornare me stessa dopo essere rimasta bloccata in modalità sopravvivenza. Quando ho creato lo spazio per registrare mi sono resa conto che la musica era la mia ancora di salvezza. Non avevo mai scritto testi più velocemente in vita mia. Dopo aver avuto il blocco totale dello scrittore, hanno iniziato a riversarsi. Ho deciso di creare il futuro, di guardare verso dove stiamo andando, di creare bellezza e di attrarre quella bellezza. Ne ho bisogno per me stessa, ma è anche lì per chiunque altro ne abbia bisogno.”

Santigold – ‘Spirituals’ tracklist: