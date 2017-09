I Lost Horizons, duo composto da Simon Raymonde (Cocteau Twins) & Richie Thomas (Dif Juz), annunciano l’album di debutto dal titolo Ojalá che verrà pubblicato da Bella Union [PIAS] il 3 novembre 2017. Fra gli ospiti troviamo Marissa Nadler, Tim Smith (Midlake), Ghostpoet, Leila Moss (The Duke Spirit), Karen Peris

Durante le celebrazioni per i 20 anni alla guida della sua etichetta, la Bella Union, Simon Raymonde ha iniziato una nuova collaborazione con il batterista Richie Thomas. L’unione dei due musicisti è un ritorno epocale in quano erano vent’anni che non prodicevano più brani. Il disco è la prova di una relazione telepatica tra i due artisti espressa tramite la musica e sviluppata in un rapporto di collaborazione e amicizia nato negli anni Ottanta.

https://www.facebook.com/losthorizonsband

fonte: com. stampa