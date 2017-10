Coppia nella vita così come in ambito artistico, Ripley Johnson (Wooden Shjips) e Sanae Yamada da qualche anno sono attivi in campo musicale col nome di Moon Duo.

Nei mesi passati la band space rock di San Francisco ha reso disponibile il suo quarto disco, suddividendolo in due volumi, intitolati Occult Architecture vol. 1 & 2.

Gruppo di culto anche qui nello stivale, i nostri, a Novembre, sono attesi in Italia per un paio di concerti. Queste le date:

17/11 Covo Club, Bologna

18/11 Monk Club/Rome Psych Fest, Roma

http://moonduo.org

https://www.facebook.com/moonduoofficial