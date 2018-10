Prolifici e visionari. I tedeschi Vibravoid sono uno dei nomi di punta della scena neopsichedelia europea da quasi vent’anni. Esattamente dal 2000 quando le loro trasmissioni spaziali hanno invaso l’etere e l’universo discografico. Da allora la band guidata dal multistrumentista Christian Koch è stata magmatica come un vulcano in perenne attività, licenziando una quantità infinità di dischi di vario formato, tutti accomunati però da confezioni ricercatissime: vinili colorati, copertine che rimandano alla op art e alla grafica psych, gadget allegati. Districarsi tra le decine e decine di uscite dei Vibravoid, spesso in edizioni dalle tirature limitatissime, è un’operazione ardua. Croce e delizia dei collezionisti che hanno fatto della formazione di Düsseldorf una cult-band da venerare e di cui possedere ogni multiforme oggetto sonoro.

Quest’anno il gruppo tedesco ha già pubblicato due lavori sulla sua etichetta privata Stoned Karma: lo spettacolare nuovo album “Vibrations From The Cosmic Void” e il “Live At Rheinkraut Festival Düsseldorf 2018”, documento su doppio CD di una espansa performance dal vivo della band.

Non c’è due senza tre e per celebrare il decennale del fortunato LP “The Politics Of Ecstasy”, uscito originariamente su etichetta Nasoni Records, i Vibravoid hanno pensato a un’edizione davvero stupefacente. Un’idea che fosse in linea con l’estetica e l’immaginario Sixties-oriented che sin dal primo momento ha caratterizzato tutte le mosse dell’ensemble. Ed ecco, allora, il primo 33 giri al mondo ad avere come compendio sensoriale una gigantesca lava lamp rotante! Sì, perchè la riedizione di “The Politics of Ecstasy”, programmata dalla label Stoned Karma per il mese di novembre, prevede una “Deluxe 10th Anniversary Edition” dove accanto all’LP in vinile colorato marmorizzato si trova una magnifica lampada psichedelica circolare. Un’edizione limitata a 200 esemplari venduta al prezzo neppure troppo proibitivo di 129 euro. Esattamente come nei meravigliosi anni Sessanta, musica e light show vanno di pari passo per creare la perfetta esperienza psichedelica. Con questa uscita celebrativa, i Vibravoid ci forniscono la colonna sonora e gli ipnotici giochi di luce per un vero e proprio trip lisergico (LSD not included!). Del resto per Christian Koch e soci il messaggio è sempre stato – e sempre sarà – “Turn On, Tune In, Drop Out”!!!

http://www.stonedkarma.com/

autore: Roberto Calabrò