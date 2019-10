Sebastian Mullaert – Primo full-lenght solista per l’ex Minilogue

Dopo una lunghissima sfilza di produzioni e collaborazioni Sebastian Mullaert ha finalmente annunciato la pubblicazione del primo full-lenght solista.

La release in via d’uscita sarà intitolata “A Place Called Inkonst“, difatti l’autore svedese ha passato alcune settimane chiuso nell’Inkonst, club attivo nella vivace area urbana di Möllan a Malmoe, nato da una vecchia fabbrica di cioccolato trasformata in centro culturale e soprattutto quartier generale della Kontra Musik, per concentrarsi e focalizzare il sound del prossimo album presentato come una sorta di omaggio all’improvvisazione.

“Improvvisare è l’unico vero modo di sperimentare il presente” questo un po’ lo “slogan” del lavoro del compositore scandinavo che negli ultimi tempi ha abbracciato la pratica free come approccio centrale e concettuale per catturare le onde sonore del momento come istantanee di fugace armonia o per ricavare profonde textures ambientali e nebulose che si espandono nello spazio su ritmiche più o meno dance-oriented.

Il nuovo lavoro dell’ex Minilogue sarà composto da dodici brani e sarà disponibile naturalmente attraverso la Kontra Musik a partire dal prossimo 4 novembre, nel frattempo in rete è stato diffuso un collage di ritagli a mo’ di preview.

www.kontra-musik.com

Autore: Luigi Ferrara

Sebastian Mullaert – “A Place Called Inkonst” – Tracklist

1. Wonderphalt

2. Attio

3. Sonder at Mountain street

4. Embrace Space

5. Turn the Spider’s wall

6. Elegy to the Void

7. The Bite

8. Whisper’s Ring

9. Riven by Smoke

10. Dancing with Mr. K

11. Sanguine Dreams

12. Wonderphalt Reprise