A sorpresa esce “Toy” un nuovo album di David Bowie

S’intitola “Toy” il nuovo album del compianto David Bowie. Il disco che doveva uscire nel 2001 non fu mai pubblicato a causa dei problemi che il Duca Bianco ebbe con la EMI/Virgin.

L’album è un live post esibizione a Glastonbury 2000 ed è composto da nuovi brani e ri-registrazioni di vecchie canzoni risalenti al periodo 1964 - 1971.

Toy verrà rilasciato il 26 novembre e viene anticipato dal singolo “You’ve Got a Habit of Leaving” che non è altro una rivisitazione di un suo pezzo pubblicato come 45 giri nel 1965 insieme ai Lower Third, gruppo in cui militava.

https://www.davidbowie.com/

https://www.facebook.com/davidbowie