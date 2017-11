Mancano pochissimi giorni al Soundmit, l’appuntamento si terrà a Torino dal 3 al 5 novembre. L’evento si propone come unico in Italia dedicato al mondo degli strumenti musicali elettronici, in particolare il sintetizzatore.

C’è da considerare che ormai una fetta sempre maggiore di italiani a donne e motori preferisce i sintetizzatori, ne dà testimonianza il frequentatissimo forum su Facebook, Synth Café, che fa riferimento all’associazione culturale NOISECOLLECTIVE e che ormai ha toccato e superato quota diecimila iscritti.

Questo incontro nel capoluogo piemontese è da considerare come un piccolo miracolo di vivacità nell’appannato scenario italiano, un percorso coerente e una sorta di “naturale evoluzione”, dovuta proprio a un sempre crescente interesse verso determinata strumentazione, così come anche s’intende dalla costante immissione sul mercato , ormai quasi mensile, di apparecchiature sempre più divertenti e affascinanti.

Altri incontri simili stanno nascendo o saranno avviati, frattanto il Soundmit ha già raggiunto i suoi primati.

Il tutto nasce dalle ceneri e dall’esperienza accumulata in sei anni di Synth Meeting e come nell’esperienza precedente trattasi di una riuscita intuizione che va in definitiva a collegare tante persone accomunate da una passione e che prima non avrebbero trovato sfogo, oltre a considerare il valore della possibilità di ritrovo, tutte cose che storicamente in Italia sono sempre mancate, fatta eccezione per qualche meeting di altra natura. Ma non solo, il Soundmit si differenzia proprio dal TSM in quanto non solamente dedicato agli strumenti musicali e infatti l’orientamento è anche quello di riunire e mettere in relazione tutti gli operatori del settore.

Saranno quindi presenti musicisti, riviste, etichette, scuole e accademie, agenti di commercio, distributori, aziende e brand con uno spazio dedicato appositamente ai tanti makers che negli ultimi anni hanno dato una piccola scossa e un ulteriore pizzico di vivacità all’ambiente.

L’appuntamento avrà luogo nella Lavanderia a Vapore, teatro situato nella prestigiosa cornice del Parco della Certosa di Collegno a Torino, collocato nei magnifici spazi ristrutturati della lavanderia di quello che era il più grande ospedale psichiatrico di Italia.

Il neonato evento fieristico sarà della durata di tre giorni, dal 3 al 5 novembre, periodo che ricade nella settimana dell’Arte di Torino che vedrà così convergere un notevole afflusso di persone in virtù delle tante iniziative culturali e artistiche promosse nella città della Mole; a pochi passi dalla lavanderia a Vapore tra le altre cose si svolgerà anche il Club to Club Festival con i Kraftwerk che tornano in Italia per la serie di concerti Der Katalog 1 2 3 4 5 6 7 8.

Il primo giorno lo spirito del meeting si materializzerà con una giornata dedicata ai professionisti del settore: Dj, Musicisti, Produttori, Rivenditori, Distributori, Docenti e Giornalisti accreditati, potranno visionare e provare in anteprima – alcune perfino mondiali – tutte le novità del settore. Il 4 e il 5 novembre gli spazi saranno accessibili anche al pubblico e pure saranno giornate ricchissime di workshop e showcase di presentazione prodotti e varie, è consigliato di portare con se una cuffia se si ha intenzione di provare qualcuno tra le centinaia di strumenti messi a disposizione…

Ci saranno inoltre un DJ Point, un’area destinata ai Software, Pro Audio, Etichette, Strumenti Musicali Tradizionali e Artigianali, infine vi è anche una sezione destinata alla didattica con le Scuole e Accademie.

Questi i numeri annunciati negli ultimi aggiornamenti:

90 Brand

30 Espositori

5 tra masterclass percorsi formativi con i maggiori esperti italiani

1 Talk con le università italiane

12 ore di demo e showcase

Tra i patrocinanti e partner istituzionali figurano la Città Metropolitana di Torino, il Politecnico di Torino, il DAMS dell’Università degli Studi di Torino e Università di Roma Tor Vergata.

Il Soundmit è organizzato dall’associazione culturale NOISECOLLECTIVE nata dall’incontro tra Francesco Mulassano e Luca Torasso, fondatori del Torino Synth Meeting e Luca Minelli, ideatore e “gestore” del già citato gruppo su Facebook, Synth Café.

Aderiscono a quest’iniziativa di associazionismo anche Ultrasonica.it, portale di informazione musicale attivo dal 2004 e infine Strumenti Musicali Usati, altro gruppo su Facebook dedicato alla compravendita e lo scambio appunto di strumenti musicali.

Freak Out Magazine è lieto di essere tra i media partner dell’iniziativa.

BRAND

Ableton, Access Music, Adam, Aida DSP, Akai, Alesis, Allen&Heat, Alto, Apogee, Arturia, Birdkids, Bitwig Studio, Dave Smith Instruments, DPA Microphones, Elektron, Erica Synths, Euterpe Synthesizers Laboratories, Focal Professional, Focusrite, Frap Tools, GRP Synthesizers, Hercules Stands, Iso Acoustics, Jomox, Keith McMillen, Korg, Livid, M-Audio, Mackie, Metric Halo, Modal Electronics, Moog, Native Instruments, Nektar, Nonlinear Labs, Novation, Numark, Patchblocks, Ploytec GmbH, Polivocks, Presonus, Radikal Technologies, Reloop, Roland, Roli, Sennheiser, Soundmachines, Studiologic, Teenage Engineering, Theresyn, Twisted Electrons, U-HE, Universal Audio, Vermona, Waldorf, Yamaha, Yourock Guitar.

WORKSHOP

Questi i laboratori che invitiamo a esaminare nel dettaglio, così come l’intero programma, molto ricco e articolato sul sito www.soundmit.com:

Gianni Vallino – Il Mastering per i differenti formati: CD, Vinile, Digital Download, Streaming

Gianni Proietti (Gattobus) – Sound Design fra passato e presente, i segreti dei suoni che hanno fatto la storia

Giorgio Sancristoforo – Synthesizing 808

La formazione in Ingegneria del Suono e dello Spettacolo in Italia: Stato Attuale e prospettive

Enrico Cosimi – Sintesi Modulare con VCV Rack

Franco Fraccastoro – La produzione musicale con Cubase Pro

PROGRAMMA

- 3 NOVEMBRE -

10.00 – 12.00

Workshop – Enrico Cosimi – Sintesi Modulare con VCV Rack

13.00 – 15.00

Workshop – Giorgio Sancristoforo – Synthesizing 808

14.00

Apertura al pubblico PRO

Ingresso consentito a pubblico accreditato, giornalisti, rivenditori, distributori, produttori, musicisti e operatori del settore

15.00 – 17.00

Gianni Vallino – Il Mastering per i differenti formati: CD, Vinile, Digital Download, Streaming

17.00 – 19.00

Workshop – Franco Fraccastoro – La produzione musicale con Cubase Pro.

Biglietti disponibili presso la biglietteria fino a mezz’ora prima dell’inizio del workshop.

- 4 NOVEMBRE -

10.00

Apertura al pubblico

10.00 – 12.00

Gianni Proietti (Gattobus) – Sound Design fra passato e presente, i segreti dei suoni che hanno fatto la storia

12.00 – 13.00

Demo – Midiware

Midiware è distributore per il territorio nazionale dei marchi: Arturia, Novation, Moog, Patchblocks, Softube, Genelec e molti altri!

13.00 – 14.00

Demo – Salvi Harps

Leader mondiale nella produzione di Arpe, Salvi Harps presenterà al Soundmit la nuova ed innovativa Delta Harps

14.00 – 15.00

Demo – Roland

Roland presenta la gamma completa dei nuovi sintetizzatori e Drum Machine Boutique.

15.00 – 16.00

Demo – Schertler Group

Dalla Svizzera, Schertler Group presenterà ARTHUR l’innovatimo mixer modulare customizzabile dall’utente.

16.00 – 17.00

Demo – Steinberg

Steinberg, leader mondiale nella produzione di software professionale per l’audio, presenta Cubase PRO e Wavelb PRO

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

Demo – Roland

Roland presenta la gamma completa dei nuovi sintetizzatori e Drum Machine Boutique.

- 5 NOVEMBRE -

10.00

Apertura al pubblico

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

Talk – La formazione in Ingegneria del Suono e dello Spettacolo in Italia: Stato Attuale e prospettive.