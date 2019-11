Ormai non si fermano più…a gennaio il nuovo album dei Wire.

Ormai non si fermano più. I Wire stanno vivendo una vera e propria seconda giovinezza che certamente non avrà i contorni magici dei loro esordi con i tre mitici album “Pink Flag” (1977), “Chairs Missing” (1978) e “154” (1979), ma almeno il loro approccio attuale, più vicino al pop, resta davvero molto avvincente.

La storica band post-punk britannica attualmente formata da Colin Newman, Graham Lewis, Robert “Gotobed” Grey e Matthew Simms aveva già annunciato da tempo l’arrivo di questo full-lenght ma aveva giustamente evitato di aggiungere dettagli.

In estate, in occasione del lancio della raccolta fondi del documentario sulla band “People In A Film” che ha coinvolto gli stessi musicisti, il produttore e scrittore Graham Duff insieme al regista Malcom Boyle era partito con le riprese al Rockfield Studio in Galles, dove l’ensemble era alle prese con la registrazione di questa nuova produzione.

Il nome scelto per la release in oggetto è “Mind Hive”, sarà composta di nove tracce e verrà pubblicato il prossimo 24 gennaio 2020. In rete è stato diffuso come anteprima il singolo ‘Cactused’, con le immagini tratte proprio del film-documentario “People in A Film”.

www.pinkflag.com

Autore: Luigi Ferrara

Wire – “Mind Hive” – Tracklist

1. Be Like Them

2. Cactused

3. Primed and Ready

4. Off the Beach

5. Unrepentant

6. Shadows

7. Oklahoma

8. Hung

9. Humming