Ananda Mida – Karnak (Go Down)

Gli Ananda Mida tornano con questo Ep a due anni dal secondo disco “Carthodnatius”. “Karnak” è composto da tre tracce registrate live nelle estate del 2018 e del 2019. Il primo brano è “Anulios”, una lunga suite strumentale tra prog epsichedelica. Il secondo brano è “Jam with Mario“, dove Mario non è altro il maestro Lalli chitarrista a cui Pablo ha ceduto volentieri il posto. Lalli trascina gli Ananda Mida in un travolgente e lungo funk-rock eccitante. L’Ep si conclude con “The Pilot” con ospite Conny Ochs alla voce, in questo caso si tratta di rock intenso e con sfumature funk, ma con una lunga intro in progress. Un Ep nel quale gli Ananda Mida si esprimono con molta creatività e soprattutto con improvvisazioni, dimostrando di essere in grado di tenere molto bene il palco.

autore: Vittorio Lannutti