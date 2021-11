Jónsi (Sigur Rós), ascolta “Obsidian” nuovo album composto per una galleria d’arte.

Jónsi, noto soprattutto per essere il perno centrale della band islandese Sigur Rós, continua le sue esplorazioni soliste e compone un ennesimo capitolo discografico, il terzo della carriera e il secondo per la label Krunk, di matrice prettamente sperimentale. Infatti le dieci composizioni di Obsidian sono una collezione di musica eterea, e ambient pop, nate per una mostra presso la Tanya Bonakdar Gallery (a New York fino al 17 dicembre), in collaborazione con artisti del calibro di Paul Corley (Yves Tumor, Oneohtrix Point Never) e Nathan Salon. L’artista ha pubblicato in free streaming su piattaforma Bandcamp l’intero album.

