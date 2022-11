John Cale, ascolta la nuova traccia con Weyes Blood tratta dal nuovo album.

John Cale ha annunciato un nuovo album e pubblicato la prima traccia. “Mercy” sarà il diciassettesimo album dell’ex Velvet Underground che vedrà la luce il prossimo 20 Gennaio per la Domino Recording Co. Di seguito potete ascoltare e vedere il video della traccia “Story of Blood” featuring Weyes Blood.

Nell’album troverete parecchi featuring e contributi aggiuntivi come quelli di Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress.

“Ascoltavo l’ album del 2016 Front Row Seat to Earth dei Weyes Blood e mi sono ricordato della voce di Natalie Mering. Ho pensato – racconta Cale – che se avessi potuto convincerla a venire a cantare con me nella sezione “Swing your soul” ma una volta che ho capito la versatilità della sua voce mi è sembrato di aver scritto la canzone pensando a lei. La sua gamma e il suo approccio senza paura alla tonalità è stata una sorpresa e in un piccolo passaggio potrete scorgere anche la voce di Nico“.

http://john-cale.com/

https://www.facebook.com/OfficialJohnCale/

Mercy tracklist:

01 Mercy [ft. Laurel Halo]

02 Marilyn Monroe’s Legs (Beauty Elsewhere) [ft. Actress]

03 Noise of You

04 Story of Blood

05 Time Stands Still [ft. Sylvan Esso]

06 Moonstruck (Nico’s Song)

07 Everlasting Days [ft. Animal Collective]

08 Night Crawling

09 Not the End of the World

10 The Legal Status of Ice [ft. Fat White Family]

11 I Know You’re Happy [ft. Tei Shi]

12 Out Your Window