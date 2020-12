The ORB, ad aprile esce il remix album di ‘Abolition of the Royal Familia’.

I pionieri dell’elettronica e della ambient-house music annunciano il loro ritorno con ‘Abolition of the Royal Familia: Guillotine Remix’ e con una strepitosa live performance in programma il 19 dicembre dal titolo ‘This Is Not Here’, il primo esperimento di un concerto online per The Orb che, per l’occasione, stanno preparando una performance memorabile, arricchita dai visual di Holotronica, il cui progetto proietta immagini di realtà aumentata su un telo invisibile, creando animazioni fluttuanti vivide e fantastiche, dando all’esperienza del live streaming uno stile strabiliante.

Per la label Cooking Vinyl il 9 aprile uscirà ‘Abolition of the Royal Familia: Guillotine Remix’ contiene i remix di ‘Abolition of the Royal Familia’, l’acclamato album di The Orb pubblicato ad inizio 2020, a cura di nomi illustri nel panorama dance, acid house, techno ed electro mondiale, tra cui Youth, Moody Boys, David Harrow, Andy Falconer, Paul Metamono, Gaudi, i cui lavori hanno enfatizzato il DNA di The Orb. Oltre ad essi, anche la violinista Violeta Vicci.

www.theorb.com

www.facebook.com/TheOrb



LA Track-list

1. ‘Daze’ – David Harrow Remix (BLM Remix23)

2. ‘Queen of Hearts’ – Moody Boys Remix (Duck or Drown)

3. ‘Ital Orb’ – Gaudi Remix (Iron Chair)

4. ‘Narcotics’ – David Harrow Remix 2 (Head Crusher)

5. ‘Slave Til U Die’ – Andy Falconer Remix (Water Boarding)

6. ‘Hawk Kings’ – Lost Stoned Pandas Remix (Pear of Anguish)

7. ‘Honey Moonies’ – Paul Metamono Remix (Burnt at The Stake)

8. ‘Weekend’ – Dom Beken & Kris Needs Remix (The Judas Triangle)

9. ‘Pervitin’ – Violeta Vicci Remix (The Saw Torture)

10. ‘AAA’ – Violeta Vicci Remix (Hung, Drawn and Quartered)

11. ‘Shape Shifting Pt. 1’ – Youth Bring in The Clown Remix

12. ‘Off The Beaten Trax’ (Knee Splitter)

fonte: com. stampa