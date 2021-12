Dave Rowntree dei Blur firma con Cooking Vinyl per un album solista.

Conosciuto ai più come il batterista dei Blur – con i quali ha pubblicato otto album, due compilation e venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo – Dave Rowntree si è concentrato più di recente alla composizione di musiche per film e tv, riscuotendo successo con titoli come il documentario del duo BROS ‘After The Screaming Stops’, la serie della BBC ‘The Capture’ e ‘The One’ di Netflix, oltre a condurre podcast su Spotify (‘The Dave Rowntree Show’).

Attualmente sta lavorando al disco di debutto solista, che verrà pubblicato su etichetta Cooking Vinyl nel 2022. Fresco di firma con la nuova label, Rowntree afferma: “Da bambino passavo ore a girare il quadrante della mia radio, sognando di fuggire in tutti i luoghi di cui sentivo le stazioni esotiche. Ho provato a fare un album del genere – sintonizzandomi attraverso lo spettro, fermandomi a ogni canzone che racconta una storia su un punto di svolta nella mia vita, girando il quadrante e andando avanti. Sono molto entusiasta di pubblicare l’album su Cooking Vinyl il prossimo anno.”

https://www.davidrowntree.org/

https://daverowntreecomposer.com/

fonte: com. stampa