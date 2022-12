Oneida, la band americana torna in Italia per tre live.

Quattro anni dopo l’uscita di Romance, gli Oneida tornano con Success(Joyful Noise Rec), il loro ultimo album in studio; e il tour in Italia a Marzo sarà l’occasione per presentarlo.

Le influenze musicali del gruppo americano passano dai Velvet Underground, ai Clean passando per il lirismo paranoico di Suicide.

“Siamo stati nei boschi per molto tempo, facendo cose molto impegnative, incasinate e psichedeliche, ora, condividendole con il mondo, ci aspettiamo che le persone tengano il passo“, ha detto Kid Millions.

Gli Oneida vivono al confine tra il mondo punk, psichedelico e rock di NYC e quello sperimentale dell’arte. La loro carriera musicale li ha visti esibirsi in svariati rock club e presso istituzioni culturali di prim’ordine tra le quali è possibile citare il Guggenheim, il MoMA PS1, l’ICA London, il MassMOCA e il Museo d’Arte di Knoxville. La fama di questa band si lega alle loro esibizioni dal vivo basate sull’improvvisazione e alle collaborazioni sul palco tra le quali spiccano quella con Mike Watt, i membri dei Flaming Lips, Portishead, Boredoms, Yo La Tengo, Dead C, Godspees You! Black Emperor e molti altri.

I cinque componenti di Oneida si destreggiano tra un’ampia varietà di progetti musicali; il batterista Kid Millions ha suonato con gli Spiritualized, Royal Trux e Boredoms e pubblica composizioni soliste sia a suo nome che con lo pseudonimo Man Forever. Shahin Motia ha fondato il noise-punk degli Ex Model e attualmente suona negli Knyfe Hits. Kid e Fat Bobby si esibiscono e pubblicano musica sotto il nome di People of the North mentre Bobby ha attualmente una band chiamata New Pope.

Questi gli appuntamenti italiani per vederli dal vivo:

Venerdì 17 Marzo – Bologna – Freakout Club

Sabato 18 Marzo – Savona – Raindogs Club

Domenica 19 Marzo – Milano – Circolo Magnolia

