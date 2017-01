Il settimo album della band inglese capitanata dal barbuto Guy Garvey vedrà la luce il 3 febbraio prossimo per le label Fiction/Polydor/Geffen. Dopo ‘The Take Off And Landing Of Everything’ del 2014 gli Elbow pubblicheranno ‘Little Fictions’. Di seguito potete ascoltare ‘Magnificent (She Says)’ il primo singolo estratto dal nuovo lavoro discografico che per la prima volta non vedrà protagonista Richard Jupp, il batterista originale della band. Molte le collaborazioni in questo album che, come di consuetudine, rendono il sound del gruppo di Manchester ricco di orchestrazioni e arrangiamenti. Troviamo gli archi e il coro dell’Hallé Orchestra e i membri della London Contemporary Voices mentre alla batteria c’è Alex Reeves già con Dizzee Rascal, Bat For Lashes, The BBC Symphony Orchestra, Guy Garvey and Nick Cave.

La band tra fine febbraio e marzo intraprenderà un lungo tour britannico mentre è stata già annunciata l’unica data in Italia in estate: il 15 luglio gli Elbow suoneranno al Tener-a-mente Festival di Gardone Riviera (BS) presso l’Anfiteatro del Vittoriale.

http://elbow.co.uk/

https://www.facebook.com/Elbow/