Nel 2012 il batterista e songwriter inglese lasciò i Kaiser Chiefs a causa della stanchezza da tour e perché voleva concentrasi sul lavoro in studio di registrazione, pur avendo concepito nella band alcuni dei loro maggiori successi, come I Predict a Riot e Ruby.

Da allora il nostro si è dedicato alle composizioni per conto terzi (Mark Ronson, Hurts, Kodaline, Duran Duran). Ad un certo punto, però, Nick Hodgson ha pensato bene che fosse venuto il momento di tentare la carriera in solitaria.

Perciò ha inciso Tell Your Friends, album in cui ha suonato quasi tutti gli strumenti lui, facendosi aiutare nella produzione da Dave McCracken (Ian Brown, Depeche Mode).

Il disco, in uscita il prossimo 28 Gennaio via Prediction Records, è stato anticipato dai singoli Suitable e dal nuovo RSVP. Buon ascolto.

La tracklist:

01. RSVP

02. Honest Face

03. Suitable

04. I Love The Way Your Mind Works

05. Tomorrow I Love You

06. Feel Better

07. Iceberg

08. My Own American Dream

09. Thank You

10. Don’t Forget To Go To Sleep

http://www.nickjdhodgson.com/

https://www.facebook.com/nickjdhodgson/