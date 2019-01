Il prossimo 15 febbraio, il quartetto elettropop Ladytron pubblicherà l’omonimo sesto album per la loro Ladytron Music via !K7. “Ladytron” segue la pubblicazione dei due ottimi singoli, ‘The Island’, ‘Animals’ e il più rcente ‘Far From Home’, che avevano anticipato la ripresa dell’attività della band dopo sette anni di silenzio. Sintetizzando vent’anni di sperimentazioni in un solo album, “Ladytron” spinge ulteriorimente i limiti dell’elettropop verso nuove direzioni con tredici canzoni che esplorano l’inquietudine dei nostri tempi. La cantante/tastierista e leader del gruppo Helen Marnie ha detto: “per noi è come ritrovarsi dopo tanto tempo con un vecchio amico. Tutti e due siamo cambiati, ma abbiamo ancora tanto in comune. Intimità ed entusiasmo”.

Nell’album è presenta anche il contributo di Igor Cavalera (Sepultura/Mixhell/Soulwax) alla batteria.

La Tracklist:

1. Until The Fire

2. The Island

3. Tower of Glass

4. Far From Home

5 Paper Highways

6. The Animals

7. Run

8. Deadzone

9. Figurine

10. You’ve Changed

11. Horrorscope

12. The Mountain

13. Tomorrow Is Another Day

fonte: com. stampa

ph. credit: Maria-Louceiro