A marzo il Damo Suzuki’s Network arriva in Italia con tanti ospiti.

Saranno cinque le date in Italia per il progetto itinerante, e sempre mutevole, del giapponese Damo Suzuki. A marzo l’ex cantante dei tedeschi CAN, e chitarrista d’avanguardia, suonerà accompagnato da quattro pesi massimi del panorama rock nostrano e da tanti altri ospiti.

Il Damo Suzuki’s Network è un progetto nato nel 1998 e rispecchia la natura artistica di Damo che è un giramondo in continuo movimento, uno sperimentatore e un improvvisatore, e così che coinvolge di volta in volta i musicisti più validi del paese in cui approda, si rimodella in continuazione, senza seguire uno schema ben preciso, ma adattandosi al contesto sperimentando e improvvisando.

Fino a ora il network ha girato in tour Europa, America, Africa, Asia e Oceania, passando l’ultima volta in Italia nel 2011 per quattro concerti insieme a Manuel Agnelli, Xabier Iriondo, Erico Gabrielli e Cristiano Calgagnile dai quali è anche nato il live album “Sette modi per salvare Roma”.

Il Damo Suzuki’s Network approderà di nuovo in Italia a marzo 2020 e anche questa volta vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori musicisti provenienti dalle più importanti band italiane.

Questa la formazione:

- Damo Suzuki alla voce; Xabier Iriondo (Afterhours) alla chitarra, mahai metak, taisho koto; Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) alla chitarra ed elettronica; Enrico Molteni (Tre Allegri Ragazzi Morti) al basso; e Karim Qqru (Zen Circus) alla batteria.

In ogni data saranno presenti tanti altri ospiti che, esibendosi con la band, arricchiranno la performance ampliandone le potenzialità d’improvvisazione, rendendo questi concerti unici e irripetibili. Questi i primi nomi annunciati: Roberto Dellera (Afterhours – The Winstons), Iosonouncane, Emanuele Reverberi (Giardini di Mirò), Andrea Appino (The Zen Circus), UFO (The Zen Circus), Motta, Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti).

http://www.damosuzuki.de/

Questi gli appuntamenti:

4 marzo 2020 – Milano – Circolo Ohibo’

Biglietto 12€ + d.p. / 15€ alla porta – Tessera ARCI obbligatoria

5 marzo 2020 – Torino – Circolo della Musica

Biglietto 15€ + d.p.

6 marzo 2020 – Ravenna – Bronson

Biglietto 18€ + d.p. / 20€ alla porta

7 marzo 2020 – Pisa – Lumiere

Biglietto 15€ + d.p.

8 marzo 2020 – Roma – Monk

Biglietto 12€ + d.p / 15€ alla porta



fonte: com. stampa