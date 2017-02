Cage The Elephant, Fabrique (Mi) – 31.01.2017

Arrivano per la prima volta in Italia, per un’unica data al Fabrique di Milano, gli americani Cage the Elephant con il loro sound che spazio dal rock più puro al garage, blues e al rock psichedelico.

Il pubblico si lascia subito trascinare dall’energia della band, capitanata dal cantante Matthew Shultz che, scatenato nelle sue danze, sul palco è una vera tempesta di energia. Gallery a cura di Moira Carola.