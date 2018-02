In primavera inoltrata vedrà la luce il nuovo album dei Sea and The Cake a sei anni dall’ultimo lavoro, “Runner“, pubblicato nel 2012 dalla Thrill Jockey che – anche in questo caso – andrà ad ospitare il quartetto capitanato da John McEntire.

Quartetto che a dire il vero è diventato trio: l’album è stato scritto e registrato dopo la partenza del bassista Eric Claridge, ma con l’inclusione, per la durata delle registrazioni, dei musicisti Paul Von Mertens al flauto e clarinetto e Nick Macri al contrabbasso.

Il prossimo full-lenght della formazione nata a Chicago nel 1994 sarà intitolato “Any Day“, trattasi di una raccolta di dieci pop songs con release date fissata per il prossimo 11 maggio. Diffusa nel frattempo in rete la title-track come anteprima del disco in uscita.

I Sea and The Cake hanno annunciato anche un tour promozionale tra gli USA e l’Europa; a breve le date dei concerti.

www.thrilljockey.com

Autore: Luigi Ferrara

Sea and The Cake – “Any Day” – Tracklist

1. Cover the Mountain

2. I Should Care

3. Any Day

4. Occurs

5. Starling

6. Paper Window

7. Day Moon

8. Into Rain

9. Circle

10.These Falling Arms