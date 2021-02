Abbandonato definitivamente(?) il moniker East India Youth ed i buoni riscontri ottenuti in ambito elettronico con gli album Total Strife Forever(2014) e Culture of Volume(2015) nel 2016 l’artista inglese ha deciso, quindi, di riposizionarsi nel mercato discografico utilizzando il proprio nome e cognome.

Da lì in avanti William Doyle ha pubblicato alcuni lavori autoprodotti sino a trovare un accordo con la Tough Love Records, etichetta che il prossimo 19 Marzo realizzerà il nuovo disco del nostro, dal titolo Great Spans Of Muddy Time.

Scritto, prodotto e mixato da Doyle in persona, tale fatica discografica viene ora anticipata dal singolo And Everything Changed (But I Feel Alright), il cui audio è stato reso disponibile in rete. Buon ascolto.

La tracklist:

1 I Need To Keep You In My Life

2 And Everything Changed (But I Feel Alright)

3 Somewhere Totally Else

4 Shadowtackling

5 Who Cares

6 Nothing At All

7 Rainfalls

8 New Uncertainties

9 St. Giles’ Hill

10 Semi-bionic

11 A Forgotten Film

12 Theme From Muddy Time

13 [a sea of thoughts behind it]

https://williamdoyle.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/williamdoyleofficial