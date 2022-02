I Beach House hanno condiviso altre 5 tracce del nuovo album.

I Beach House hanno condiviso altre cinque nuove canzoni tra le 18 di Once Twice Melody, ottavo album della band dream pop americana che pubblica per la Sub Pop records. Diviso in tre capitoli la band ha rilasciato nei mesi di novembre, dicembre e gennaio vari brani mentre il doppio album completo di tutte le tracce verrà rilasciato il 18 febbraio.

Ascolta “Sunset,” “Only You Know,” “Another Go Around,” “Masquerade,” e “Illusion of Forever”.

