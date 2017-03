Il gruppo di Austin, composto da Britt Daniel (voce/chitarra), Jim Eno (batteria), Rob Papa (basso) e Alex Fischel (tastiere/chitarra) rientra nel roster della Matador in vista del suo prossimo album.

Sarà la label statunitense, infatti, ad occuparsi della pubblicazione di Hot Thoughts, il nono lavoro in studio degli Spoon, in uscita il 17 Marzo.

Prodotto dalla band americana insieme a Dave Fridman (Mercury Rev, The Flaming Lips, Mogwai) il disco viene anticipato dal video del singolo Can I Sit Next To You. Buon ascolto.

La tracklist:

1. Hot Thoughts

2. Whisper I’ll Listen To Hear It

3. Do I Have To Talk You Into It

4. First Caress

5. Pink Up

6. Can I Sit Next To You

7. I Ain’t The One

8. Tear It Down

9. Shotgun

10. Us

www.spoontheband.com/

www.facebook.com/spoontheband