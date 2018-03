Essendo gli Strokes attualmente fermi, vari componenti della band si stanno concentrando su altri progetti quasi in contemporanea. Uno di questi è il chitarrista del gruppo Albert Hammond Jr che il prossimo 9 Marzo pubblicherà, via Red Bull Records/Edel, il suo quarto album in solitaria, intitolato Francis Trouble .

Il nuovo lavoro in studio dell’artista americano ha una tematica principale molto personale e dolorosa, la prematura scomparsa del gemello Francis e quanto tale luttuoso evento abbia inciso sulla vita e la musica del nostro.

Ad anticiparne l’uscita sono stati scelti il singolo Muted Beatings (il relativo video lo trovate più in basso) ed il recente estratto Far Away Truths. Buon ascolto.

La tracklist:

1 DVSL

2 Far Away Truths

3 Muted Beatings

4 Set to Attack

5 Tea for Two

6 Stop and Go

7 Screamer

8 Rocky’s Late Night

9 Strangers

10 Harder, Harder, Harder

http://www.alberthammondjr.com/

https://www.facebook.com/AHJofficial/