Toni Crimine – s/t (Area Pirata)

A quindici anni dal primo singolo la band pisana si è riformata ma questa volta per pubblicare un lavoro sulla lunga distanza e soprattutto per toglierci ogni “certezza”. Irriverenti e irruenti i Toni Crimine sono degli indomiti punk rockers caotici e devoti tanto al sacro verbo del tradizionale HC (Dead Kennedys, Black Flag), quanto al rock stradaiolo e quasi metal scandinavo di Turbonegro e Zeke. I pisani partono a spron battuto con il punk newyorkese ’77 di “Linoleum” e proseguono la loro folle corsa con la scheggiata “Auto pirata”. Non disdegnano la tradizione italiana del rock demenziale ne “La guerra per il kebab” e il ritmo è quasi sempre serrato, vuoi con il punk-rock di “Collezione di vizi”, vuoi con il classic punk di “Ti sei legato da te”. Nella vibrante “Tappeto” ospitano alla voce Appino e il brano migliore è sicuramente “Pisa brucia” con quell’esplosiva miscela di punk’77 e pub-rock. I Toni Crimine sono tornati, quindi state attenti a non farvi travolgere!!!

https://www.facebook.com/tonicrimineofficial/



autore: Vittorio Lannutti