The Horrors esce un Ep di tre tracce. Ascolta ‘Lout’.

Dopo circa quattro anni dall’ultimo lavoro discografico tornano a pubblicare nuovo materiale gli inglesi The Horrors i quali si presentano nuovamente al pubblico con il singolo ‘Lout’, non altro che la title track di un EP di 3 tracce in uscita il 12 marzo su etichetta Wolf Tone/Virgin Music Label & Artist Services.

Faris Badwan, frontman del gruppo, ha dichiarato che: “Lout parla della relazione tra scelta e possibilità, l’assunzione di rischi e la sfida alla fortuna. Come band, in particolare dal vivo, abbiamo sempre avuto un lato aggressivo e quando abbiamo cominciato a scrivere le nuove canzoni è diventato chiaro che stavamo andando in quella direzione.”

Dopo aver lavorato con il produttore Paul Epworth (Florence and the Machine, Maxïmo Park, Glass Animals) il gruppo ha rielaborato il proprio suono allontanandosi dalle precedenti produzioni. Così lo spiega il tastierista Tom Furse: “Io e Joe (il chitarrista, ndr) ci siamo trasferiti entrambi da Londra verso le nostre rispettive coste e il processo è diventato più incentrato sul lavoro a distanza. L’inizio di Org l’ho composto cazzeggiando con alcuni campioni nel mio studio di casa, i suoni erano così aggressivi, sapevo che i ragazzi li avrebbero apprezzati. Gran parte dello sviluppo della musica siamo noi che lavoriamo a distanza in modo indipendente e poi ci riuniamo quando pensiamo di aver raggiunto il limite massimo di ciò che possiamo fare da soli “.

