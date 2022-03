Godspeed You! Black Emperor, un misterioso demo appare on line. In autunno live in Italia.

Efrim Menuck, fondatore e chitarrista dei Godspeed You! Black Emperor, ha reso disponibile in rete un misterioso nastro di debutto, che la band rilasciò nel 1993, dal titolo “All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling“. Il progetto, pubblicato in una tiratura limitata di 33 cassette, è stato definito “un raro tesoro perso nell’etere”.

Sia la band che la loro etichetta, Constellation Records, non hanno però confermato la veridicità del materiale. Ovviamente c’è dietro una strategia per montare il caso.

Secondo note informative apparse su Bandcamp, tutti i proventi delle vendite di questa release misteriosa saranno donati ai canadesi per la giustizia e la pace nella campagna del Medio Oriente per fornire ossigeno medico alla Striscia di Gaza.

Intanto la band post rock canadese ha annunciato un lunghissimo tour in Usa e Europa e dopo aver confermato la data estiva prevista per mercoledì 13 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Stupinigi (TO), annunciano anche altri tre live per il prossimo autunno e presenteranno dal vivo il settimo album “G_d’s Pee At The State’s End“.

QUESTE LE DATE DEL TOUR ITALIANO:

01 Ottobre 2022 – Bologna, Estragon

03 Ottobre 2022 – Rome, Atlantico

04 Ottobre 2022 – Milano, Alcatraz

