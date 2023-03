Bratmobile: dopo vent’anni si riunisce la punk band femminista.

La band punk femminista di Olympia Bratmobile - anch’essa facente parte del movimento “riot grrrl” che incideva per le label Kill Rock Stars e Lookout! - torna dal vivo dopo venti anni dall’ultima esibizione datata settembre 2002. La band sarà l’headliner dei Mosswood Meltdown a Oakland il 2 luglio, insieme ai riuniti Le Tigre e Gravy Train. La cantante Allison Wolfe e la batterista Molly Neuman saranno affiancate da Rose Melberg (dei Tiger Trap), Audrey Marrs e Marty Key. “La chitarrista Erin Smith, sfortunatamente, ha altri impegni e non potrà unirsi a noi in questo momento, ma speriamo di poter suonare di nuovo insieme a lei nel prossimo futuro”, hanno spiegato Wolfe e Neuman che hanno aggiunto: “sono passati più di 20 anni dal nostro ultimo tour e la vita è cambiata ed è cresciuta in molti modi. Nel 2019 abbiamo rimesso insieme la formazione originale per suonare a una grande festa di compleanno per la sorella di Tobi Vail dei Bikini Kill. Dopo lo spettacolo, abbiamo parlato di suonare di nuovo, ma non era il momento giusto, e poi… 2020. Ora viviamo entrambi a Los Angeles, e quando si è presentata l’opportunità di suonare a questo spettacolo speciale in una delle nostre città, abbiamo deciso di provarci.”

